اعتذار جريزمان

مدريد (د ب أ)

قدم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، اعتذاره، بعد أن نشر صورة على موقع تويتر يظهر فيها مرتدياً قميص أحد فرق كرة السلة مع طلاء جسده باللون الأسود.

وواجه جريزمان انتقادات حادة بعد أن نشر صورة على حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» يظهر فيها مرتدياً قميص فريق هارلم جلوبتروترز لكرة السلة، ووجهه وجسده مطليان باللون الأسود، وهو ما اعتبره كثيرون سلوكاً عنصرياً من اللاعب.

وصنف العديد من متابعي حساب جريزمان على تويتر، الصورة كمنشور عنصري، وأوضح أحد المتابعين «لأن لون البشرة ليس زياً يمكن ارتداؤه»

بينما غرد مشجع لفريق برشلونة الإسباني قائلاً: رجاء، لا تقترب من نادينا، وشكراً.

ورد اللاعب على التعليقات قائلاً، إن الصورة كان يقصد بها تقديم تحية لفريق هارلم جلوبتروترز، وطالب متابعيه بأن يهدؤوا. وفي النهاية اضطر اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، لحذف الصورة من حسابه ونشر تغريدة ذكر فيها: أعترف بأن ما فعلته كان غير مناسب، وإذا كنت قد تسببت في ضرر لأي شخص، فإنني أعتذر له.

وشارك جريزمان في 49 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي سجل خلالها 19 هدفاً، وكان الظهور الدولي الأول له في عام 2014.