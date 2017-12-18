اعتذار جريزمان

مدريد (د ب أ)
قدم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، اعتذاره، بعد أن نشر صورة على موقع تويتر يظهر فيها مرتدياً قميص أحد فرق كرة السلة مع طلاء جسده باللون الأسود.
وواجه جريزمان انتقادات حادة بعد أن نشر صورة على حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» يظهر فيها مرتدياً قميص فريق هارلم جلوبتروترز لكرة السلة، ووجهه وجسده مطليان باللون الأسود، وهو ما اعتبره كثيرون سلوكاً عنصرياً من اللاعب.
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بينما غرد مشجع لفريق برشلونة الإسباني قائلاً: رجاء، لا تقترب من نادينا، وشكراً.
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وشارك جريزمان في 49 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي سجل خلالها 19 هدفاً، وكان الظهور الدولي الأول له في عام 2014.