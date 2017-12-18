«طواف عام زايد».. 500 دراجة نارية في المسيرة

أم القيوين (الاتحاد)

استقبل الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس نادي الإمارات موتوربلكس، مسيرة الدراجات النارية في النسخة الثانية لطواف الإمارات، تحت شعار «طواف عام زايد»، والتي طافت الإمارات السبع على مدار يومين، وكانت نقطة الانطلاقة من دبي باتجاه أبوظبي مروراً بالشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة بمشاركة 500 دراجة نارية من الفرق في الدولة.

وكانت المسيرة توقفت في محطتها بأم القيوين في نادي الإمارات موتوربلكس وأقيم حفل استقبال للمشاركين، بمشاركة جمعية أم القيوين الخيرية ومكتب الهلال الأحمر الإماراتي في الإمارة.

وتهدف المسيرة إلى الاحتفاء بانطلاق «عام زايد»، وتجسيد معاني المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتمثلة باعتبار عام 2018 عام زايد، لإبراز دور زايد الإنساني والتنموي.

وقال الشيخ مروان بن راشد المعلا، إن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أورثنا القيم الإنسانية النبيلة، خصوصاً الخير ومحبة الوطن والإخلاص والتميز والدفاع عن المكتسبات الوطنية، وتأتي مشاركة نادي الإمارات موتوربلكس استجابة للمبادرات التي تقام في الإمارات، وعلينا أن نتكاتف لإنجاح مبادرة «عام زايد» 2018، ونواصل العمل على نهج القائد المؤسس والسير على خطى زايد الخير.