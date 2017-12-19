المرحلة الأولى من ربط الكهرباء بين القاهرة والرياض في 2021

القاهرة (وكالات)

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية عام 2021.

وقال شاكر، خلال مؤتمر للطاقة نظمته صحيفة الأهرام أمس: «إنه يتم حالياً المضي قدماً لاستكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات»، متمنياً أن تتم خطوات هذا المشروع طبقاً للجدول الزمني المخطط له، وذلك للانتهاء منه في الموعد المحدد.

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، لافتاً إلى أنه يتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية، للاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا. وشدد على أهمية وضع برنامج عمل متكامل يكون جنبًا إلى جنب مع استراتيجية وتوجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وقال شاكر: «إن أسواق الطاقةِ تشهد حالياً العديدَ من التقلباتِ في الأسعار العالميةِ، مما قد يؤثر على إمداداتِ الطاقةِ خلال الفترةِ المقبلة، الأمر الذي يتطلب تضافرَ جهودِ الأطراف كافةِ، منتجينَ ومستهلكين، لضمان أسعار عادلةٍ تشجع على تدفّق الاستثمارات واستمرار عملياتِ البحثِ والاستكشافِ والتنمية».