«العالمية للألمنيوم» توفر 1540 وظيفة في التخصصات العلمية والهندسية

حاتم فاروق (أبوظبي)

وفرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من 1540 وظيفة تعمل في المجالات التكنولوجية والهندسية والعلمية، منهم 500 من الكوادر المواطنة وذلك في إطار حرص الشركة على مواكبة رؤية الإمارات 2021 في تنويع الاقتصاد وتشجيع الشباب المواطن على متابعة الدراسة في العلوم والهندسة والرياضيات، بحسب أحمد جاسم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.

وقال الشامسي لـ «الاتحاد»: إن الإمارات العالمية للألمنيوم تعكف حالياً على رفع نسب توطين الكوادر المواطنة إلى 40% من إجمالي عدد الوظائف بالشركة بحلول عام 2020، مقارنة بنسبة توطين بلغت 37% بنهاية العام الجاري، لتصل عدد الوظائف المستهدفة بالشركة إلى 3000 وظيفة خلال الثلاث سنوات المقبلة،

وأضاف أن شركة الإمارات للألمنيوم نجحت في توطين أكثر من 1200 مواطن، فيما قامت الشركة بابتعاث أكثر من 170 طالباً في الجامعات المحلية والعالمية منهم 15 مبتعثا في الجامعات العالمية، مؤكداً أن الشركة قامت برعاية أكثر من 150 متدربا من خريجي الجامعات بمختلف التخصصات الهندسية والعلمية، فضلاً عن تأسيس برنامج للتدريب المهني لاستيعاب أكثر من 80 متدربا سنوياً.

جاءت تصريحات الشامسي على هامش الإعلان عن نتائج استطلاع قامت به الشركة حول تطلعات الشباب الإماراتي للعمل بالمجالات العلمية، مؤكداً أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أجرت دراسة استقصائية أن الشباب من مواطني دولة الإمارات يتطلعون بشكل متزايد إلى العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ولكنهم يعتقدون أنهم بحاجة إلى المزيد من نماذج العمل عالية المستوى وفرص التدريب ليتمكنوا من تحقيق أحلامهم.