«الرمز كابيتال» موفر سيولة لأسهم «بنك الاستثمار»

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية حفل توقيع اتفاقية موفر السيولة بين الرمز كابيتال، التابعة لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، وبنك الاستثمار المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقد تم تعيين الرمز كابيتال كموفر للسيولة على أسهم بنك الاستثمار بعد الحصول على موافقة السوق، وتعد الاتفاقية هي الأولى في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقام راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، برعاية حفل توقيع الاتفاقية في مقر السوق أمس والاحتفال بها بدق الجرس عند افتتاح جلسة التداول.

ويتم تعيين موفر السيولة من الشركات المدرجة بهدف تعزيز سيولة السهم وزيادة وتيرة العمليات المنفذة عليه، ويكون موفر السيولة مستقلاً عن الشركة المدرجة ولديه استقلالية كاملة على التداولات، حيث يتم تنفيذ التداولات وفق معايير محددة مسبقة يتم الاتفاق عليها مع الشركة، مما يساهم باستقرار التحركات السعرية، وانخفاض التفاوت بين العرض والطلب على السهم، وبالتالي الانعكاس إيجاباً على مقاييس التقييم. ويقوم موفر السيولة بتحديد المستوى الأمثل لسيولة أسهم الشركة إلى جانب استمرارية التداولات والحفاظ على نطاق مقبول لهامش الفرق ما بين أسعار العرض والطلب وفق الأحكام والضوابط المفروضة، مما يمنح المستثمرين الفرصة لاختيار النقاط السعرية المناسبة للدخول والخروج من استثماراتهم. كما تجدر الإشارة إلى أهمية الدور الحيوي لمزود السيولة وصانع السوق من خلال متابعة أوضاع الشركة المالية والاقتصادية عن كثب لتحديد المستويات السعرية والمطلوبة لاتزان التداول وبما يتوافق مع أفضل المعايير المتبعة لخفض مخاطر السيولة التي تؤثر مباشرة في عملية تقييم الأسهم. وقال راشد البلوشي: «نحن متأكدون أن بدء الرمز كابيتال في تقديم خدمة توفير السيولة سيشكل إضافة نوعية للتعاملات في السوق خلال الفترة القادمة ويأتي منح ترخيص موفر السيولة لشركة الرمز كابيتال معززاً للإنجازات التي حققها السوق خلال الفترة المنصرمة التي كان آخرها إطلاق البيع على المكشوف الفني ليكون بذلك أول سوق في المنطقة يطلق هذه الخدمة، لتلبية متطلبات الإفصاح والشفافية، ولضمان إيصال المعلومات إلى المساهمين والمستثمرين في وقت آني ومباشر ضمن استراتيجية السوق في زيادة عمق التداولات عبر تنويع الخدمات المقدمة، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة السوق وتعزيز قدرته التنافسية، وذلك في إطار التزام السوق ببرنامج خطة أبوظبي من خلال تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة، ونحو تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال في أبوظبي». وقال سامي فرحات، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «حرصنا على توقيع اتفاقية توفير السيولة مع شركة الرمز كابيتال لأنها من الشركات الرائدة في الإمارات ولحرصنا على مصلحة المستثمرين في بنك الاستثمار لضمان استمرار السيولة على السهم وتنشيط حركته في السوق».

وأضاف محمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب لشركة الرمز كوربوريشن «نحن فخورون بأن نكون أولى الشركات لتوقيع مثل هذه الاتفاقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونشكر سعادة السيد راشد لرعاية حفل التوقيع وإطلاق الجرس، مما يؤكد أهمية هذا المنتج في أسواق الإمارات لما له من أثر في تعزيز الدور الحيادي لمزود السيولة من كفاءة أسواق رأس المال وتنمية الحضور المؤسسي وجذب الاستثمارات المالية للسوق، وذلك بفضل تحسن عمق التداولات بموجب مثل هذه الاتفاقيات».