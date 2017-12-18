بيريز: رونالدو «علامة بارزة» وأفضل من دي ستيفانو

أنور إبراهيم (القاهرة)

صرح فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، بأنه يرى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في تاريخ النادي الملكي، لما يملكه من طموح كبير ورغبة ونهم شديد لإحراز البطولات والألقاب. وقال في تصريحات خاصة لقناة النادي التلفزيونية: «إذا ما عقدنا مقارنة بين ألفريدو دي ستيفانو نجم الريال في خمسينيات وستينيات القرن الماضي ورونالدو، فأعتقد أنها ستكون لمصلحة كريستيانو من دون أدنى شك، فهو الأفضل ليس فقط بسبب موهبته أو مهاراته الفنية، وإنما أيضاً، وهذا هو الأهم، بسبب طموحه الشديد، وما يبذله من جهد في الملعب، ولكونه من النجوم الذين يملكون مقومات القيادة». وأضاف بيريز: «من الصعب أن نجد لاعبين مثل رونالدو.. لقد شاهدت دي ستيفانو وهو يلعب وأنا صبي صغير.. رونالدو هو خليفته.. ولكن الريال مختلف الآن وكريستيانو علامة بارزة في عصره».

وفي سياق مختلف، وفي تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» على لسان رونالدو، تحدث «الدون» عن طموحه بالنسبة للمستقبل وسعيه إلى تحقيق المزيد من الأرقام الشخصية والألقاب مع «الميرينجي». وعندما سئل عن «الكلاسيكو» الذي سيجمع الريال وبرشلونة في ستاد سانتياجو برنابيو يوم السبت القادم، قال: «أتمنى أن نفوز في هذه المباراة على البارسا، خاصة أنها تقام على ملعبنا، وستكون فرصة للاحتفال بكأس العالم للأندية التي حصلنا عليها مؤخراً». وفيما يتعلق بالمباراة نفسها، قال رونالدو: «إنها مباراة غاية في الأهمية نظراً لاتساع فارق النقاط بين الريال وبرشلونة إلى 11 نقطة لصالح البارسا، بعد فوزه على لاكورونيا».