«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة خدمة الرقيب في المنطقة الغربية

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» محطة خدمة الرقيب الواقعة على طريق غياثي - الرويس بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع خطتها الاستراتيجية التوسعية الهادفة إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها وخدماتها عالية الجودة في مختلف مناطق الدولة.

وجهزت محطة خدمة الرقيب بـ 6 جزر و10 مضخات، وتقدم على مدار الساعة خدمة التزود بالوقود بأنواعه الثلاثة إي بلس 91، وخصوصي 95، وسوبر 98، إضافة إلى وقود الديزل الصديق للبيئة. هذا وتعمل الشركة بالوقت الراهن على استكمال تزويد المحطة بوقود الغاز الطبيعي للمركبات. وبافتتاح هذه المحطة، يرتفع عدد محطات الخدمة العاملة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي إلى 169 محطة خدمة جديدة منها 93 محطة خدمة في مدينة أبوظبي وضواحيها، 35 محطة في المنطقة الغربية، 41 محطة في مدينة العين. كما افتتحت الشركة مؤخراً محطتين جديدتين، ضمن شبكة محطات «أدنوك اكسبرس» في إمارة أبوظبي.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ «أدنوك للتوزيع»: «يأتي افتتاح محطة خدمة الرقيب تأكيداً لالتزامنا بتلبية متطلبات عملائنا وإيصال خدماتنا إلى جميع مناطق الدولة، وتماشياً مع خطتنا الاستراتيجية التوسعية الهادفة إلى تعزيز وتحديث شبكة محطاتنا التي تخدم مختلف مناطق الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات عملاء كل منطقة على حدة».

وحرصت «أدنوك للتوزيع» على تزويد المحطة الجديدة بمرافق حديثة توفر مجموعة خدمات مصاحبة، تشمل تغيير الزيت للسيارات، والتسوق في متجر واحة أدنوك، والمخبز، وجهاز الدفع الآلي والمسجد ومستودع لأسطوانات الغاز المسال. كما يجري العمل حالياً على تزويد المحطة بجهاز الصراف الآلي، ومطعم للمأكولات السريعة.

وكبقية محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك للتوزيع، زوّدت محطة خدمة «الرقيب» بأحدث تقنيات الصحة والأمن والسلامة والبيئة، التي من شأنها تهيئة مناخ آمن وسليم لرواد المحطة والعاملين فيها والمنطقة المحيطة، بما في ذلك نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة التي تغطي مرافق المحطة كافة، وأجهزة استشعار خاصة بمعرفة المدة الزمنية لوقوف المركبات في المواقف المخصصة لروّاد المحطة.

وإلى جانب أنظمة الربط الإلكتروني المباشر مع الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، تمتاز المحطة الجديدة باستخدام نظام استرداد الأبخرة المتصاعدة القائمة على احتجاز واسترجاع الأبخرة المتصاعدة من ناقلات الوقود بهدف الحفاظ على البيئة.