غرفة دبي تعرّف بكيفية إدارة مطالبات التأمين

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً بالتعاون مع شركة «فيشت وشركائه» في مقر الغرفة ورشة عمل حملت عنوان «إدارة مطالبات التأمين»، وحضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومديرون وأصحاب شركات ومستشارون والعاملون في مجال التأمين، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين بكيفية إدارة مطالبات التأمين من خلال فهم الجوانب القانونية المتعلقة والمرتبطة بالتأمين في الدولة.

وأدار ورشة العمل نارايان أيير، نائب رئيس تنفيذي أول لشركة «يونيون للتأمين»‬، ‬وجاسمين ‬فيشت، ‬المدير ‬الشريك ‬في ‬شركة «‬فيشت ‬وشركائه»‬، ‬وسيفا ‬بالاكريشنان، ‬محام ‬أول ‬في ‬شركة «‬فيشت ‬وشركائه»، ‬حيث ‬استعرضوا ‬الجوانب ‬العملية ‬للمطالبات ‬التأمينية ‬وإدارة ‬المخاطر، ‬وفهم ‬الجوانب ‬القانونية ‬المتعلقة ‬بالتأمين ‬في ‬الدولة، ‬بالإضافة ‬إلى ‬تسليط ‬الضوء ‬على ‬التأمين ‬في ‬قطاع ‬الشحن.

وأكد جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي على أهمية تنظيم هذه الورشة ودورها في نشر الوعي بين مجتمع الأعمال حول أهمية فهم الجوانب القانونية المتعلقة بإدارة مطالبات التأمين، والتأمين في قطاع الشحن، بالإضافة إلى أهمية تحديد وإدارة المخاطر، لافتة إن هذه الورش تعتبر جزءاً أساسياً من جهود غرفة دبي لنشر الوعي حول بيئة الأعمال في الإمارة وقوانينها التنظيمية.

وبدورها قالت جاسمين فيشت، المدير الشريك في شركة «فيشت وشركائه» إن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو نشر الوعي بين مختلف القطاعات حول أهمية قانون التأمين في دولة الإمارات، حيث تحدثت خلال الورشة حول أبرز وأهم الجوانب القانونية المرتبطة بالتأمين في الدولة. وتدعم غرفة دبي نمو الأعمال في الإمارة، وتعمل على الدوام لخلق بيئةٍ محفزةٍ لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال، والقوانين التي تنظم بيئة الأعمال.