الأندية السعودية ترفض مشاركة «المحترفين» مع منتخباتهم

رضا سليم (دبي)

يتوجه المنتخب السعودي اليوم إلى الكويت، لبدء التجهيز النهائي للمباراة الافتتاحية الجمعة أمام صاحب الأرض الأزرق الكويتي، في افتتاح خليجي 23، ويرأس البعثة نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد السعودي، ويتولى محيسن الجمعان مهمة الإشراف الإداري.

وحرص الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، مدرب منتخب «المواهب»، على تجمع اللاعبين في معسكر داخلي فور الإعلان عن المشاركة في البطولة، وشهد أمس التدريب الأخير قبل السفر، واجتمع يورسيتش باللاعبين قبل بدء التدريب، حيث أكد أهمية المرحلة الحالية التي ستسهم في جاهزية المنتخب للبطولة، مقدماً شرحاً عن التدريبات التي سيطبقها في الحصة والقيمة الفنية المتوقع الاستفادة منها.

وأدى المنتخب حصته التدريبية على استاد الأمير فيصل بن فهد، وسط متابعة من نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد، رئيس بعثة المنتخب، وبدأت الحصة بالجري حول الملعب، بعدها أجرى يورسيتش تدريبات لياقة متنوعة باستخدام الكرة، ليطبق بعدها عدداً من التدريبات التكتيكية ركز من خلالها على الاستحواذ وتنويع بناء الهجمة، عقب ذلك أجرى اللاعبون تدريبات على الكرات الثابتة من جهات مختلفة باتجاه المرمى، قبل أن تختتم الحصة الفنية بتدريبات الإطالة مع المعد البدني، وغاب عن التدريبات غياب المدافع همام سالم عن التدريبات الجماعية لتعرضه لالتواء في كاحل القدم.

وتضم القائمة السعودية كلاً من، عساف القرني، ومسلم آل فريج، وعبد القدوس عطية، ومحمد خبراني، وعبد الله الشمري، وعبد الرحمن العبيد، وعبد الله العمار، وعمر هوساوي، وسلطان الغنام، وهمام سالم، وسالم علي، وجابر عيسى، وأحمد الفقي، ومعن الخضري، ونوح الموسى، ومحمد كنو، وخالد الكعبي، وأحمد الفريدي، وسلمان المؤشر، وعلي النمر وصالح العمري، ومختار فلاتة، وهزاع الهزاع، ونايف هزازي.