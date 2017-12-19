«واي فاي» الإمارات توفر الاتصال اللاسلكي لزوار «دلما مول» بأبوظبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت «واي فاي الإمارات» خدمة الاتصال اللاسلكي لزوار مركز دلما مول بأبوظبي لتمكين كل المستخدمين الذين يملكون خطاً إماراتياً من الاتصال بالإنترنت عبر خيارين، خدمة «واي فاي الإمارات» المجانية، وخدمة «واي فاي الإمارات» الممتازة، وهي خدمة مدفوعة تقدم للمستخدمين مزايا تنزيل وتحميل غير محدودة.

وسيعزز الانتشار الأخير للخدمة من سعادة كل سكان دولة الإمارات عبر إتاحة المجال أمامهم للحصول على اتصال سلس ومجاني بالإنترنت تماشياً مع توجيهات الحكومة لتحقيق رؤية المجتمع المتصل شبكياً. وقال جهاد طيارة، نائب الرئيس لتطوير الأعمال والشراكات في «دو» «سيسهم الانتشار الجديد للخدمة في مركز دلما مول، أحد أكثر مراكز التسوق حيويةً في العاصمة، في تعزيز تجربة زوار المركز. وأصبح بإمكان كل الزوار البقاء على اتصال دائم وتصفح الإنترنت بسلاسة وآمن من خلال خدمة واي فاي الإمارات - بغض النظر عن مشغل خدمات الاتصال الذي يتعاملون معه. ويعد إطلاق خدمة واي فاي الإمارات في دلما مول خطوة مهمة أخرى نحو تقديم المزيد من الدعم لأجندة حكومة دولة الإمارات بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021 نحو العيش بمجتمع متصل شبكياً».

ومن المتوقع أن تؤمَن خدمة واي فاي الإمارات مزايا الاتصال الشبكي اللاسلكي في أكثر من 400 موقع بنهاية العام الجاري عبر شبكتها «@WiFi UAE».