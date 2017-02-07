«الإمارات للألمنيوم» تمنح «فلور كوربوريشن» عقداً بـ700 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

منحت شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن»، التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عقد استشارات هندسية وإدارة منجم لخام البوكسايت قيد التطوير في غينيا، إلى شركة «فور كوروبوريشن»، وتبلغ قيمة العقد 700 مليون دولار. وستعمل «لور كوربوريشن» مع مؤسسة «غينيا ألومينا كوربوريشن» على تطوير منجم تعدين البوكسايت بطاقة 12 مليون طن سنوياً بمنطقة بوكي الغينية، ومحطة التصدير البحري في كامسار على ساحل غينيا، وترقية مرافق السكك الحديدية والبنية التحتية الأخرى. و«فلور كوربوريشن» شركة هندسية عالمية مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأميركية.

وتستثمر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مليار دولار في هذا المشروع الذي يعد أكبر مشروع استثماري صناعي جديد في جمهورية غينيا منذ أربعة عقود وسيسهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في غينيا، وتوفير 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2018، وستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ببناء مصفاة للألومينا في غينيا خلال المرحلة الثانية من المشروع.

ويعد البوكسايت المادة الخام التي يستخرج منها معظم منتجات الألمنيوم الأوَّلي في العالم، حيث يعد المشروع بادرة مشاريع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مجال تعدين البوكسايت، وسيساعد في تأمين إمدادات المواد الخام الطبيعية التي تحتاج إليها صناعة الألمنيوم المتنامية في دولة الإمارات، إلى جانب توفير مصدر دخل جديد لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

كما أن البوكسايت هو المادة الخام التي يتم تكريرها لاستخلاص مادة الألومينا المستخدمة في تغذية مصاهر الألمنيوم. حيث تقوم حالياً شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ببناء مصفاة الطويلة للألومينا في منطقة الطويلة - أبوظبي، أول مصفاة ألومينا في الإمارات.

ويوظف قطاع الألمنيوم الإماراتي نحو 30 ألف شخص تقريباً، ما يجعله أكبر القطاعات الموظِّفة للعمالة على مستوى قطاع الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة في الدولة، وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المنتِج الوحيد للألمنيوم الأوّلي في الإمارات وتقوم بتوريد منتجاتها لنحو 20 شركة صناعات تحويلية محلية، تستخدمها في تصنيع منتجات الألمنيوم.

وقال عبدالله كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمثل منح هذا العقد خطوة كبرى إلى الأمام لمشروعنا في جمهورية غينيا الذي يمثل أهمية اقتصادية كبرى لكل من غينيا ودولة الإمارات، وأنا سعيد بسير العمل على المشروع حتى الآن».

وقال ريك كوموريس، رئيس وحدة التعدين والمعادن في شركة «فلور كوربوريشن»: «عملت (فلور) مع مؤسسة (غينيا ألومينا كوربوريشن) منذ المرحلة الأولى للمشروع لوضع وتطوير تصميم معد خصيصاً يتسم بكفاءة النفقات الرأسمالية، لتلبية أهداف العمل الفريدة للشركة، وسنقوم بتوظيف خبراتنا العالمية في مجال المباني البحرية ومحطات الموانئ ومعالجة المعادن مع خبراتنا الطويلة في غينيا، لتوفير تصميم وحلول مبتكرة لتنفيذ المشروع مما سيحسن من كفاءة رأس المال».

وخلال شهر أكتوبر الماضي قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم رسمياً بافتتاح محطة الحاويات بميناء كاسمار، حيث يتم استخدام المحطة لشحن عينات شحنات البوكسايت واستيراد المواد اللازمة لبناء المشروع. وعند الانتهاء من الأعمال الإنشائية، سيتم تسليم مشروع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى الدولة لتستخدمه الشركات الأخرى ما يمثل دفعة جديدة للاقتصاد الغيني.