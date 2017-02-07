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افتتحت فرعاً في حائل

«اللولو» تتطلع إلى تعزيز وجودها في السعودية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

حائل، السعودية (الاتحاد)

في إطار استراتيجيتها التوسعية الطموحة وتعزيزاً لحضورها في عدد من مدن المملكة العربية السعودية، افتتحت مجموعة «لولو هايبر ماركت» سوقها التجاري الأولى في منطقة حائل، شمال غرب المملكة العربية السعودية.

وقد كشفت المجموعة النقاب عن خططها التوسعية في المملكة خلال تدشين فرعها الـ133 والأول لها في مدينة حائل، حسب بيان أمس. وتعتزم مجموعة «اللولو» افتتاح 20 متجراً جديداً في المملكة بالإضافة إلى متاجرها الثمانية القائمة حالياً بحلول عام 2020.

وشرف حفل الافتتاح الرسمي للمتجر الجديد الدكتور سعود حمود البوجامي، وكيل منطقة حائل، بحضور العديد من كبار المسؤولين والشخصيات من دوائر حكومية مختلفة ورجال أعمال بارزين والعديد من الشخصيات المرموقة.

كما حضر حفل الافتتاح يوسف علي إم. إيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو» العالمية، والسيد سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي، وأشرف علي إم. إيه، المدير التنفيذي، وغيرهم من كبار المسؤولين في مجموعة شركات «اللولو». وتم بناء الفرع الجديد في حائل على مساحة 160 ألف قدم مربعة، وسيخدم سكان حي الجامعيين في حائل والمناطق المحيطة بها مع سهولة الوصول إليه مع وجود أكبر مواقف للسيارات لسهولة التسوق.

وقال يوسف علي: «يعتبر هذا هو المتجر الثامن لنا في المملكة، ونعتزم افتتاح 20 متجراً جديداً بحلول عام 2020. لدينا رغبة كبيرة في تعزيز حضورنا هنا في المملكة، حيث إن المملكة مقومات اقتصادية واستثمارية هائلة، وهو ما يعني توفير المزيد من فرص العمل والأعمال». ... المزيد
     
 

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