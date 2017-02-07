«حرة دبي التجاري» توفر مميزات للشركات العاملة تحت مظلتها

دبي (وام)

أكد عبد الله البنا، نائب الرئيس لعمليات المنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، أن المنطقة توفر العديد من المميزات للشركات العاملة تحت مظلتها، منها الحق في التملك الكامل واستعادة رأس المال بنسبة 100%، والإعفاء من ضريبتي الدخل والشركات لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد.

وأضاف أن المميزات تتضمن عدم وجود ضرائب على التصدير أو قيود على العملات أو على استعادة الأموال، وعدم وجود قيود على تعيين العمالة الأجنبية، إضافة إلى امتلاك المنطقة الحرة للائحة تنظيمية واضحة، وتقديمها خدمات متكاملة توفر للشركاء التجاريين مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية، مثل تسجيل الشركات والتراخيص وتأشيرات الدخول، فضلاً عن عدد من الخدمات الأخرى. وقال البنا لـ«وام»، إن الهدف من إنشاء المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي يتمثل في تقديم وجهة متميزة للشركات الراغبة في ممارسة عملها ضمن بيئة تنافسية وتشريعية جاذبة للأعمال تعزز قدرة الشركات على المنافسة بصورة فعالة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتوفير فرص تجارية واستثمارية جديدة، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والتجارة في المنطقة. ولفت إلى أن المنطقة الحرة تقدم تسهيلات أخرى، مثل إمكانية نقل أو توسيع الكيانات المحلية داخل المنطقة الحرة، واستخراج تصاريح العمل للشركات التجارية المرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الراغبة في الاستئجار والعمل في المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي.

وعن حجم المشروعات الجديدة المقامة في المنطقة والفترة الزمنية المحددة لاكتمال المشروعات والخدمات ومنظومة القوانين والتسهيلات، قال البنا إن «ون سنترال» يمثل أكبر مشروعات المنطقة الحرة التطويرية، وهو مشروع متكامل متعدد الاستخدامات تبلغ قيمته 8 مليارات درهم، ويشغل مساحة 540 ألف متر مربع ويقام على مراحل عدة.

وأضاف أن المشروع يتكون من 5 أبراج مكتبية وأبراج سكنية تضيف ألفاً و300 وحدة سكنية و4 فنادق ومرافق ترفيهية ومتاجر للتجزئة ويتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الأعمال التجارية الرئيسة في دبي.

وقال إنه بالنسبة للسياسات التشريعية والإجراءات التشغيلية، فقد تم تصميمها بالتعاون مع شركاء المنطقة من الهيئات الحكومية المختلفة والمناطق الحرة الأخرى في دبي، لضمان تقديم نموذج فريد في مرونته يطابق أفضل المعايير العالمية وييسر عمل الشركات التجارية المحلية والدولية في موقع واحد داخل بيئة منظمة ومحفزة للأعمال يمكنه أن يجتذب شركات جديدة للإمارات والمنطقة.

وقال إن كل هذه المعطيات تشجع وتمكن المؤسسات العالمية والمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات من تأسيس مراكزها الرئيسة وأعمالها الإقليمية في دبي، وتعزيز عملياتها التجارية بكفاءة في بيئة داعمة للأعمال.

وعن استهداف المنطقة لجذب الشركات المتخصصة في أنشطة مرتبطة بصناعة الفعاليات فقط وإمكانية السماح لجميع الشركات العاملة في مختلف المجالات بالاستثمار في المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، أكد البنا أن المنطقة مفتوحة أمام جميع الشركات من مختلف الصناعات، بما في ذلك الشركات العاملة في صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.