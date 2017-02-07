3 مشروعات مبتكرة تفوز بمسابقة صندوق خليفة للمشاريع التقنية

أبوظبي (الاتحاد)

فازت 3 مشروعات قدمتها فرق طلابية بجوائز مسابقة «صندوق خليفة لرواد الأعمال للمشاريع التقنية»، التي ينظمها مركز الريادة والابتكار «فكرة» بجامعة أبوظبي بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

ونظمت جامعة أبوظبي و«صندوق خليفة لتطوير المشاريع» مؤخراً حفل توزيع الجوائز على المشاريع الفائزة بحضور ممثلين من مختلف الهيئات التعليمية وبعض الجهات الحكومية.

وفاز بالجوائز، مشروع «توفير»، وهو تطبيق لإدارة وترشيد استهلاك المياه في الدولة، ومشروع الوحدات السكنية الذكية للاجئين، لبناء وتصميم وحدات سكنية ذات خدمات راقية بأسعار منخفضة لمساعدة اللاجئين حول العالم، ومنصة الروبوت الذكية التي تتيح لطلاب المدارس تعلم البرمجة من خلال التحكم في روبوت بواسطة الهاتف المحمول.

وحصل الفائزون على تمويلٍ مادي لبناء نماذج مخبرية، وفترة احتضان 6 أشهر في مركز الابتكار وريادة الأعمال «فكرة» بجامعة أبوظبي، إضافة لتوفير المساحات المكتبية لهم وإمكانية الاستفادة من مختبرات الجامعة.

وقال عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن الصندوق حريص على تمكين المواطن ورفع كفاءته وتحفيز قدراته واستكشاف مواهبه لتعزيز مسيرة التنمية، مضيفا أن المسابقة تتوافق مع توجهات الصندوق، بتشجيع الابتكار وتمويل المشاريع ذات القيمة المضافة لإطلاق طاقات وإبداعات الشباب المواطنين.