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ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية

منصور بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة ستبقى رائدة العمل التنموي العالمي
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

أبوظبي (وام)

عقد مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، اجتماعه الأول لعام 2017، أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على هامش الاجتماع، أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في مساعدة الدول النامية لتحقيق أهدافها التنموية، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققها الصندوق خلال الفترة الماضية، جاءت بفضل الدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار سموه إلى أن الصندوق يعمل على المساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل التنموي، وتقديم المساعدات الإنمائية للمحافظة على مكانتها الريادية في هذا المجال، لافتاً سموه إلى حرص الصندوق على مساعدة الدول النامية من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية ذات تأثير اجتماعي واقتصادي واسع، تسهم في تحسين وتوفير احتياجات سكان الدول الشقيقة والصديقة، وتدعم أولوياتها التنموية.

واستعرض الاجتماع عدداً من طلبات التمويل الخاصة ببعض المشاريع التنموية في مختلف الدول النامية، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يتوافق مع خطة وميزانية عمل الصندوق، كما اطلع على عدد من الموضوعات المهمة والمدرجة على جدول الأعمال.

من جانبه، أشاد محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الدائمة، وحرصها على دعم العمل التنموي، وتوفير السبل كافة لإنجاح مبادرات الصندوق ومشاريعه التنموية في الدول كافة. ... المزيد
     
 

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