ريجيكامب: الزيادة العددية في الوسط غيّرت الأداء

مراد المصري (أبوظبي)
تزامن قيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا فريق الوصل في مباراته رقم 50 مع الفريق في مختلف البطولات، بحدث غير موفق حينما تلقى أقسى خسارة له مع «الإمبراطور»، بالسقوط أمام الوحدة بثلاثية نظيفة مساء أمس الأول في كأس الخليج العربي لكرة القدم. وخلال 50 مباراة قاد فيها أروابارينا الفريق الوصلاوي بواقع 26 مباراة في الدوري الموسم الماضي و11 في الموسم الحالي و4 في كأس الخليج العربي الموسم الحالي و7 في كأس الخليج الموسم الماضي ومباراتين في كأس رئيس الدولة، فإنه تعرض خلالها للخسارة 7 مرات فقط، لكن في ست هزائم لم يشهد الفريق السقوط بفارق 3 أهداف أو أكثر، حيث خسر في الدوري الموسم الماضي أمام الجزيرة مرتين 3-1 و3-2، وأمام العين 2-1، فيما خسر الموسم الماضي في كأس الخليج العربي أمام الظفرة في دور المجموعات 1-صفر، وأمام الشباب سابقاً في نصف النهائي 2-صفر، فيما خسر في ربع نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة بنتيجة 4-2.
وشهدت المباراة نجاح الأرجنتيني تيجالي مهاجم «العنابي» في ضم الوصل إلى قائمة ضحاياه من أهداف «الهاتريك»، حيث عرف في مختلف البطولات خلال مسيرته في ملاعبنا تسجيل الهاتريك في شباك النصر مرتين وأمام دبا الفجيرة والجزيرة والشعب سابقاً والفجيرة، وعجمان (سوبر هاتريك)، علماً إنها المرة الأولى التي ينجح فيها أي لاعب من الوحدة في تسجيل هاتريك في مرمى الوصل في مسابقات المحترفين، كما شهدت المباراة إيقاف الوحدة التفوق الوصلاوي الذي حقق الفوز أمامهم في آخر 4 مباريات في مختلف المسابقات، ليرد الوحدة الدين بثلاثية.
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ونفى المدرب احتمالية تغيير اللاعب كاسيريس خلال الانتقالات الشتوية، مؤكداً تمسكه بالمجموعة الحالية.
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ورفض المدرب ما يثار حول وجود ضغوطات على تيجالي، وقال: لا توجد أي ضغوطات عليه، عنده رغبة أن يسجل في كل مباراة، وهو يجتهد دائماً في الملعب.