رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك البحرين بالعيد الوطني المجيد

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة العيد الوطني المجيد لبلاده.

وأعرب سموه عن أحر التهاني لجلالته بهذه المناسبة، وعن أطيب التمنيات لحكومة وشعب البحرين الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وتميزها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.