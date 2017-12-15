«روسيا إنسايدر»: مشروع «يامال» لتحدي هيمنة قطر وأستراليا وأميركا على سوق الغاز المسال

أبوظبي (موقع 24)

كتبت تسفيتانا باراسكوفا في موقع «روسيا إنسايدر»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلق مشروع «يامال» للغاز الطبيعي المسال في المنطقة القطبية، وهو المشروع الثاني من نوعه، ويسعى من خلاله إلى تحدي هيمنة قطر وأستراليا ومستقبلاً الولايات المتحدة في سوق الغاز الطبيعي المسال.

وقالت الصحفية الروسية، إن الشحنة الأولى من المشروع الذي تبلغ تكلفته 27 مليار دولار ستشحن إلى الصين. وقالت شركة «نوفاتيك» الروسية التي تملك الحصة الأكبر في أكتوبر، إن ذلك هو بمثابة «عرفان بالجميل لمساهمتها (الصين) ولأهمية المشروع بالنسبة إلى سوق آسيا والمحيط الهادئ التي تعتبر منطقة ذات استهلاك أساسي».

وتملك نوفاتيك 50.1% من المشروع، بينما تملك شركة توتال 20 % وشركة سي. إن بي. سي الصينية نسبة 20% وصندوق طريق الحرير الصيني نسبة الـ 9.9 في المئة المتبقية، وتقول توتال، إن كل الغاز المسال سيباع لمستهلكين في أوروبا وآسيا بموجب عقود تمتد بين 15 سنة و20 سنة.

وأشارت باراسكوفا إلى أن نوفاتيك، المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية منذ 2014، قد تحولت إلى شركاء صينيين لتمويل واستكمال المشروع الذي يكلف مليارات الدولارات.