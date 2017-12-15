رئيس اللجنة المعنية بالإرهاب في الكونجرس: قطر في «مأزق» لدعمها الإرهاب

القاهرة (مواقع إخبارية)
أكد براد شيرمان، النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، عضو لجنتي الخدمات المالية والشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالإرهاب أن «قطر الآن في مأزق، والعالم لن يغمض عينيه عن حقيقة دعمها وتمويلها للإرهاب، وعليها أن تقدم الكثير من التفسيرات، بعد أن قامت الدول العربية بمقاطعتها، ووضع مجموعة من الشروط، وإن كنت لا أعتقد أن قطر ستنفذها جميعها».
وأضاف في تصريحات لصحيفة «اليوم السابع» المصرية، أن الحكومة القطرية قامت بتمويل أشخاص وسلّحتهم للقيام بمهمات لها علاقة بالأحداث الإرهابية، بما يمثل دعماً للإرهاب، وهذا أمر مرفوض.
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وشدد على أن الولايات المتحدة لن تغض الطرف عن تورط قطر في الاتهامات الموجهة إليها، لمجرد وجود قاعدة العديد في قطر، وقال «لا يمكننا تجاهل النقاط المهمة ضمن الشروط التي تقدمت بها الدول العربية، وقد قالت الخارجية الأميركية في تقريرها الصادر مؤخراً، إن ممولي الإرهاب في قطر ما زالوا يستغلون نظامها المالي، وأؤكد أنه على الدوحة التخلي عن تمويل الإرهاب الذي أصبح أزمة بالنسبة للعالم كله وليس الشرق الأوسط فقط».
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وفي الوقت نفسه، أكد أن إيران من داعمي الإرهاب، وقال «سبق وأن قدمت وشاركت في أكثر من 20 مشروع قانون لسن عقوبات أشد على طهران لعزلها اقتصادياً ودبلوماسياً، وتقليص التمويل الأميركي للمنظمات الدولية التي تقدم القروض لها».
على صعيد آخر، كشف شيرمان أن أحد 64 عضواً بالكونجرس داعمون لمشروع قانون تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية، وأنه تم إرسال عدة خطابات تطالب وزير الخارجية الأميركي بإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، مشيراً إلى أن «الإمارات ومصر والسعودية قاموا بالفعل بتحركات قانونية كشفت سلوك الجماعة الداعم للإرهاب، وهم يتطلعون إلينا للدعم».