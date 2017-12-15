المبعوث الأميركي لكوريا الشمالية يشدد مجدداً على الرغبة في «بدء حوار»

بانكوك (أ ف ب)

شدد المبعوث الأميركي المسؤول عن ملف كوريا الشمالية جوزف يون، أمس، من تايلاند، على الرغبة في «فتح حوار» مع بيونج يانج، بعدما وجهت واشنطن إشارات متناقضة في هذا الشأن. وفي تصريح صحفي، شدد جوزف يون في ختام جولة آسيوية شملت اليابان وتايلاند، على أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون «قال إننا منفتحون على الحوار، فلنر ماذا يجيبون».

وكان ريكس تيلرسون أعلن الثلاثاء الماضي استعداده للتحدث مع بيونج يانج «دون شروط مسبقة». واعتبرت هذه التصريحات تطوراً للاستراتيجية الأميركية. لكن وزارة الخارجية الأميركية أكدت الأربعاء أن سياسة الولايات المتحدة «لم تتغير» حول الملف الكوري الشمالي.

إلا أن يون شدد أمس على أنه «من الصعب جداً معرفة نواياهم من دون إجراء حوار حقيقي»، في ما يشكل مواصلة لسياسة «رئيسه» تيلرسون.

وأضاف «نحن منفتحون على الحوار. ونأمل في أن يوافقوا على التحاور»، داعياً إلى الجمع بين «الدبلوماسية والعقوبات».