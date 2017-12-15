الخرطوم تؤكد أهمية التنسيق المخابراتي مع القاهرة

الخرطوم (د ب ا)

أكد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني، أهمية التواصل والتنسيق بين هيئة الاستخبارات العسكرية بالقوات المسلحة السودانية، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالقوات المسلحة المصرية، وبناء الشراكات، وتعزيز التفاهمات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أجل تحقيق مصالح البلدين الشقيقين.

جاء ذلك لدى استقبال الوزير ظهر أمس اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالقوات المسلحة المصرية، الذي وصل إلى السودان على رأس وفد عسكري للمشاركة في المشـروع التدريبي (وادي النيل 3)، الذي جرت فعالياته خلال الأسبوع المنصرم بمعهد الاستخبارات بالخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

تجدر الإشارة إلى أن مشروع وادي النيل هو مشروع تدريبي مشترك بين السودان ومصر، يقام سنوياً بالتتابع في البلدين، يشارك فيه خبراء عسكريون ومحللون استراتيجيون.