الأزهر والبرلمان العربي يهنئان البحرين بعيدها الوطني



تاريخ النشر: السبت 16 ديسمبر 2017 القاهرة (وام) تقدم الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأسمى آيات التهاني إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وحكومة وشعب البحرين، بمناسبة العيد الوطني. وأعرب، في بيان أمس، عن تقديره الكبير لما تشهده مملكة البحرين من نهوض واستقرار وتنمية، مؤكداً دعمه التام لكل ما من شأنه دعم استقرار ووحدة مملكة البحرين وشعبها العزيز، داعياً المولى عز وجل أن يديم روح المودة والتعاون والتآلف بين أبناء الشعب البحريني الشقيق، ويحقق لأمتنا العربية والإسلامية الأمن والاستقرار والوحدة والرخاء، ويجنبها كل مكروه وسوء. وهنأ الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً بمناسبة الذكرى الـ 46 لعيدها الوطني المجيد. وقال، في برقية التهنئة المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إن البرلمان العربي يبارك لمملكة البحرين بهذه المناسبة، مشيراً إلى ما يمثله هذا اليوم التاريخي لمملكة البحرين، وما حققته من إنجازات مهمة على طريق التقدم، وتعزيز مكانتها المتميزة.