3 ملاحظات على أهداف الجزيرة والريال في «كونجرس الحكام»

أبوظبي (الاتحاد)

أبدى بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في «الفيفا»، وموسيمو بوساكا، مدير إدارة الحكام، رضاهما التام عن أداء «قضاة الملاعب» في المونديال، بعدما تراجعت الأخطاء بصورة لافتة في المباريات، ورغم تأخر القرار لبعض الوقت في حالات العودة إلى تقنية الفيديو، إلا أنها جاءت حاسمة، ووفرت العدالة لكل الفرق.

ويعقد كولينا وبوساكا اجتماعاً شبه يومي مع الحكام، لدراسة الحالات التحكيمية والقرارات في المباريات المختلفة، وتوقف المشاركون أمام حالات مباراة الجزيرة والريال التي شهدت إلغاء 3 أهداف فيها، ودار الحديث عن 3 جزئيات من كولينا، الأولى تتعلق بقرارات الحكم، وثبت أنها صحيحة، ولا تحتمل الجدل، ووفرت العدالة للفريقين، والثانية بطريقة إصدار القرار، وهنا جرى التحفظ بعض الشيء، حيث إن الحكم البرازيلي أصدر القرار في بعض الحالات، قبل أن يعود إلى الفيديو وإلغاء القرار، وكان يجب عليه الانتظار في القرار لحين رؤية الفيديو، والثالثة تتعلق بمسألة التأخير في تطبيق متابعة الفيديو، وإعلان القرار، وتراوحت من 3 و4 دقائق، في بعض الحالات، ويعود السبب أحياناً إلى تأخر عرض الحالات من القائمين على تقنية الفيديو، وأيضاً لرغبة الحكم نفسه من التأكد بتكرار الحالة أكثر من مرة، وتم أخذ توصية بالتدرب أكثر من القائمين على تطبيق التكنولوجيا والحكام أنفسهم لاختصار الوقت.

وأكد كولينا أن النتيجة العامة ترضي كل الأطراف، بدليل أن الأندية لم تسجل أي اعتراض حتى الآن على قرارات الحكام، كما أن الفيديو أثبت صحة قرار الحكم، كما حدث في المباراة التي أدارها رافشان إيرماتوف، بين باتشوكا والوداد في ربع النهائي.

وأجرى الحكام تدريبهم البدني والفني الأخير أمس على استاد سلطان بن زايد بأبوظبي، وأنهى الطاقمان المختاران لإدارة مباراتي اليوم استعداداتهما بشكل كامل.