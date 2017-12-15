السناني: تمنيت المشاركة أمام الريال في أي مركز!

أبوظبي (الاتحاد)

شدد خالد السناني، حارس الجزيرة، على أن اللاعبين عاشوا ظروفاً صعبة، بعد الخسارة أمام ريال مدريد، إلا أن ما يميز الفريق قدرته على تخطي العقبات والتحديات والمضي قدماً. وقال: «طوينا صفحة الريال، ونبحث اليوم عن إنجاز آخر جديد للجزيرة وكرة الإمارات، بحصد الميدالية البرونزية، وأثق في أن «فخر أبوظبي» قادر على تحقيق ما يصبو إليه أمام باتشوكا».

وأكد السناني أن المصادفة شاءت أن يشارك في المباراة التاريخية، بعد إصابة مبخوت، كاشفاً النقاب عن مشاعره أثناء جلوسه على دكة البدلاء قبل دخوله إلى أرض الملعب، وكان يتمنى لو شاءت الظروف له خوض المباراة، وفي أي مركز، وليس شرطاً حارس المرمى، وعندما تعرض خصيف للإصابة، دفع به المدرب، لافتاً إلى أنه سعيد للغاية لنيله شرف تمثيل الجزيرة في المباراة، خلال الشوط الثاني، رغم أنه حزين على خروج خصيف للإصابة، نظراً للقيمة الفنية والمعنوية التي يتمتع بها الأخير، متمنياً له الشفاء العاجل، وتجاوز الإصابة التي لحقت به. وعن مباراة باتشوكا، أكد السناني أنها مثل أي مواجهة أخرى يخوضها الجزيرة، وهي مليئة بالضغوط التي يملك الفريق الرغبة على تخطيها، وتحقيق النتيجة التي من شأنها إسعاد الجماهير الإماراتية، مشدداً على أن «فخر أبوظبي» يلعبها بكل ما يملكه من قوة.