2000 متسابق في تحدي دبي 92 للدراجات

دبي (الاتحاد)

شارك 2000 دراج من جميع أنحاء العالم في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الذي أقيمت دورته السنوية الثامنة أمس على طرقات دبي الرئيسية انطلاقاً من دبي أوتودروم، وخاض الدراجون الهواة من مختلف الأعمار والمستويات التحدي على طرقات مغلقة وفي عدة سباقات، دبي فيرست يو سي آي جراند فوندو، وتحدي سبينس دبي 92 كلم، وتحدي أوكلي لمسافة 53 كلم.

وشارك 200 من الدراجين الأصغر سناً في جولات الصغار لمسافة 15 و30 كلم، التي أقيمت أمس الأول في دبي أوتودروم، برعاية عيادة د. جوي للأسنان، وشهد تحدي هذا العام أيضاً إدراج تحدٍّ صغير باسم ذا آربور سكول دبي على مضمار خصص مجاناً لدراجات التوازن الصغيرة للأطفال من 2 إلى 5 سنوات، ويعد طريقة مبتكرة لتعليم الصغار قيادة الدراجات، بحيث يركز الطفل على توازن الدراجة أكثر من تركيزه على دواسات الدراجة.

وقال دونال كيلالي من اللجنة المنظمة للتحدي: نحن سعداء بالتطور الكبير الذي شهده التحدي، الذي استقطب هذا العام 2000 دراج، مع زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين في جولات الصغار والناشئين.

وأضاف: نحن ملتزمون بتعزيز ثقافة ركوب الدراجات في الإمارات، وقد ساهمت إقامة التحدي على طرق مغلقة في نقل التحدي إلى آفاق جديدة، وتوجهه بالشكر لهيئة الطرق والمواصلات على ما قدمته من دعم كبير ساهم في نجاح الحدث، وكذلك مجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي، ولجنة الحدث الأمنية، الذين ساندوا الحدث في جميع جوانبه.