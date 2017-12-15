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ماراثون العين للخيول

«شيك داون» يتحدى «بلد الريف» في الجولة الأولى
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تاريخ النشر: السبت 16 ديسمبر 2017

محمد حسن (العين)

ينظم نادي العين في الخامسة من مساء اليوم، حفل سباقه الثالث لهذا الموسم، الذي يتضمن الجولة الأولى لسباق ماراثون العين، أول سباقات المضمار الكبرى الذي يتألف من 7 أشواط خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الخامس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وتتنافس فيه 91 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 550 ألف درهم.

ويستهل الحفل بالشوط الأول على لقب الجولة الثالثة لكأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وهو خارج ترشيحات الجماهير حيث تبدأ من الثاني إلى السابع، ومن أبرز الخيول المنافسة «المهلب» صاحب التصنيف الأعلى، و«زيد الريح»، و«تولم».

ويجتذب سباق الجولة الأولى من سباق ماراثون العين في الشوط الختامي لمسافة 2600 متر، نخبة من الخيول القوية، ويبرز منها «شيك داون» (ليمارتنيل/‏ أوشيه) الفائز بهذا اللقب الموسم قبل الماضي وصاحب الرقم القياسي للسرعة لهذه المسافة بمضمار العين، ويدفع ليمارتنيل أيضاً بالجواد «أر بي ريتش سيربرايز» بقيادة جيرالد أفرانش.

ولكن نجم إسطبلات العجبان «بلد الريف» (الحمادي/‏ هارا) سيكون منافساً قوياً فهو يعتبر الأكثر فوزاً بهذا اللقب ولم يخسر في آخر ثلاثة سباقات، ولا يمكن تجاهل كل من «شامخ الوثبة» (روالا/‏ فيرزو) و«عجاج» (ديب/‏ مولن)، فيما يسعى المدرب هلال العلوي لتحقيق المفاجأة عبر «جوماندر معمورا» بقيادة بات كوسغريف.

وخصص الشوط الثاني للخيول عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 2000 متر تكافؤ، حيث تتنافس فيه 11 خيلاً يبرز منها «زاهي» (ليمارتنيل/‏ أوشيه) المنتشي بالفوز الرائع الذي حققه هنا على مسافة أقل. ... المزيد
     
 

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