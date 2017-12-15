«بتول الهواجر» تحقق أعلى الدرجات بـ92.1 نقطة

الفجيرة (الاتحاد)

أحرزت المهرة «بتول الهواجر» للدكتور غانم الهاجري أعلى عدد من النقاط بلغ 92.1 نقطة، وذلك في القسم «هـ» من الشوط الأول المخصص للمهرات عمر سنة، وذلك في افتتاح النسخة الثالثة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، والتي تقام في المنطقة المقابلة لقلعة الفجيرة التاريخية، وتستمر حتى الاثنين المقبل.

وحلت في المركز الثاني رفيقتها في المربط «مي الهواجر» التي نالت 91.1 نقطة، فيما حلت «ام او مزيونة» لمحمد خلف العتيبة في المركز الثالث، ونالت 91 نقطة.

وتقام البطولة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمشاركة 466 خيلاً لنحو 181 مربطاً ومالكاً.

وشهد فعاليات اليوم الأول، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ حمدان بن خليفة الشرقي، وشريف حبيب العوضي مدير المنطقة الحرة بالفجيرة، وعدد من الملاك والمربين.