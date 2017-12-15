«البلومون» يتطلع لتحطيم الأرقام القياسية أمام «السبيرز»

لندن (د ب أ)

يتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة كتابة التاريخ والحفاظ على مسلسل الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يستضيف توتنهام اليوم على استاد «الاتحاد» في مانشستر، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

ورغم صعوبة المواجهة مع توتنهام صاحب المركز الرابع في جدول المسابقة، يسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز السادس عشر على التوالي له في المسابقة هذا الموسم.

ولم يستطع أي فريق حتى الآن كسر تفوق مانشستر سيتي في البطولة هذا الموسم ليكتب الفريق بهذا فصلاً جديداً في تاريخ البطولة وأرقامها القياسية، حيث وسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى 11 نقطة قبل انتهاء فعاليات الدور الأول من البطولة هذا الموسم.

ويعول سيتي على هجوم ناري مؤلف من الخماسي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو (10 أهداف) ورحيم ستيرلينج (10) والبرازيلي جابريال جيزوس (8) والبلجيكي كيفن دي بروين والألماني ليروي ساني (6 أهداف لكل منهما)، أي إنهم سجلوا 40 هدفاً من أصل 52 لمانشستر سيتي هذا الموسم.