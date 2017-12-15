دبي(الاتحاد)

أكد علي جبار، نائب رئيس الاتحاد العراقي، أن مشاركة أسود الرافدين في منافسات خليجي 23 بالكويت، لن تتأثر بقرار الأولمبية المحلية، بتعليق أنشطة اللجنة، بعد حكم قضائي.

وقال جبار، «ملتزمون تماماً بقرارات اللجنة الأولمبية، بعد تعليق جميع الأنشطة، لكن المشاركة في خليجي 23 لن تتأثر».

وأضاف جبار، «نحن نلتزم ملتزم بقرار اللجنة الأولمبية، لأنها هي المشرف الحقيقي على الرياضية، بما فيها اتحاد كرة القدم».

وكانت الأولمبية العراقية، قد أصدرت قراراً، بتعليق كافة أنشطة اللجنة، لحين إيجاد الحلول القانونية، بعد صدور حكم قضائي، باعتبارها كياناً منحلاً، فيما يصل المنتخب العراقي إلى دبي اليوم، للدخول في معسكر مغلق، ومواجهة منتخبنا الوطني ودياً غداً، في إطار التحضيرات لانطلاقة خليجي23 بالكويت.