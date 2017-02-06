«جمعة الماجد» ينظم ورشة في الطاقة الإيجابية

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أمس الأول السبت، ورشة عمل بعنوان: (الطاقة الإيجابية وتأثيرها في بيئة العمل). قدمها الدكتور مصطفى كامل المحمد، المدير العام لمركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات بدبي. وحضرها 30 متدرباً ومتدربة من 13 جهة حكومية وخاصة، منها: النيابة العامة، وأكاديمية شرطة دبي، وشرطة دبي، وشرطة الشارقة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ودائرة الأوقاف بالشارقة، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وجامعة جميرا، وجامعة زايد، وكلية الدار الجامعية، وجريدة الخليج، والنادي الأهلي، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بالإضافة إلى عدد من المهتمين.

وتجيء هذه الورشة العملية ضمن الورش والدورات التدريبية التي ينظمها المركز مجاناً للجمهور انسجاماً مع مبادرة عام الخير، وخدمة للمجتمع المحلي. وقال المحمد عن هذه الورشة: «إن الهدف منها هو بث الطاقة الإيجابية من خلال تغيير منظومة الأفكار، وتثبيت قواعد مهمة في العقل الباطن، تساعد الإنسان على ممارسة السلوك الإيجابي، مهما كثرت وعظمت أمامه التحديات. وهو توجيه مستمد من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يوجه سموه بممارسة الإيجابية في بيئة العمل والحياة، ويعتبرها التزاماً مؤسسياً».