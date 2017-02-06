الدور الثقافي للشارقة ومجلة «الثقافية» في «القاهرة للكتّاب»

القاهرة (الاتحاد)

نظّم بيت الشعر في الأقصر بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة ندوة بعنوان «الدور الثقافي للشارقة ومجلة الشارقة الثقافية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أول أمس السبت، حيث تحدث فيها كل من مدير تحرير مجلة الشارقة الثقافية نواف يونس، ومدير بيت الشعر في الأقصر حسين القباحي، والصحفي مصطفى عبدالله.

قدمت للندوة الدكتورة هويدا صالح، حيث أكدت أن علاقة الشارقة بالوطن العربي عميقة الجذور، مستشهدة بالنظام المعماري للإمارة «الذي يضعك في قلب الحضارة العربية بتراثها الفكري والفني الهائل».

واستهل مدير تحرير مجلة الشارقة الثقافية-التي تصدر عن دائرة الثقافة والإعلام- نواف يونس، حديثه حول الفكرة التي ترتكز عليها المطبوعات الثقافية، والأهداف التي تنطلق منها لتستهدف جمهورها وقرَّاءها، منوهاً أن مجلة الشارقة لم يقتصر دورها التنويري والثقافي على الأدب والشعر فقط، بل، امتد للمسرح والفنون كافة، كما اتسع ليشمل شعر العامية في الخليج وهذه هي البداية التي ستستمر وتنمو لتحقق غايتها وهدفها لتصل إلى كل قارئ عربي مهتم بالآداب والثقافة والفنون.

وفي كلمته، أشار الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، إلى الدور الرائد الذي تقوم به الشارقة في خدمة ورعاية الثقافة في الوطن العربي من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات، مبيناً أن إحدى هذه المبادرات هي مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تهدف إلى إنشاء بيوت شعر في أقطار الوطن العربي كافة، وتلك مبادرة أثمرت عن عدد من البيوت أصبح لها نشاط واسع وممتد ومنفتح.

من جهته، قال الصحفي مصطفى عبد الله إن الجهود التي تبذلها الشارقة في الحقل الثقافي العربي إنما تنطلق من وعي حاكمها الكبير بقيمة الثقافة والكلمة، مؤكدًا أن صاحب السمو حاكم الشارقة كان من أوائل المبادرين في زيادة الوعي الثقافي في الوطن العربي.