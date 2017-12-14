دي ميستورا: «لم تحصل مفاوضات فعلية» بين السوريين في جنيف

جنيف (وكالات)

أبدى موفد الأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا أمس أسفه لعدم حصول «مفاوضات حقيقية» في مباحثات جنيف الأخيرة حول سوريا متهما الحكومة السورية بأنها لم ترغب حقيقة في الحوار. وقال في مؤتمر صحفي في ختام الجولة الثامنة من المفاوضات السورية «لم نجر مفاوضات حقيقية.. ولم أر الحكومة تسعى حقيقة للحوار، هذا مؤسف» متحدثا عن «إضاعة فرصة ذهبية».

ومنذ بداية مفاوضات جنيف في 2016 رفض وفد الحكومة السورية التفاوض مباشرة مع وفد المعارضة، ولم يقبل التفاوض إلا مع الوسيط الأممي.

وقال دي ميستورا «رغم كثير من الجهود من فريقي، لم نحصل على مفاوضات حقيقية. لكن أنجزنا مباحثات ثنائية» موضحا «لكن مع الحكومة لم نتباحث للأسف إلا في موضوع واحد.. الإرهاب».

ومنذ بداية مهمة الوسيط في 2016 نظم دي ميستورا ثماني جولات من المباحثات بلا نتيجة.