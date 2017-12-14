  • الجمعة 26 ربيع الأول 1439هـ - 15 ديسمبر 2017م

دي ميستورا: «لم تحصل مفاوضات فعلية» بين السوريين في جنيف
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 15 ديسمبر 2017

جنيف (وكالات)

أبدى موفد الأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا أمس أسفه لعدم حصول «مفاوضات حقيقية» في مباحثات جنيف الأخيرة حول سوريا متهما الحكومة السورية بأنها لم ترغب حقيقة في الحوار. وقال في مؤتمر صحفي في ختام الجولة الثامنة من المفاوضات السورية «لم نجر مفاوضات حقيقية.. ولم أر الحكومة تسعى حقيقة للحوار، هذا مؤسف» متحدثا عن «إضاعة فرصة ذهبية».

ومنذ بداية مفاوضات جنيف في 2016 رفض وفد الحكومة السورية التفاوض مباشرة مع وفد المعارضة، ولم يقبل التفاوض إلا مع الوسيط الأممي.

وقال دي ميستورا «رغم كثير من الجهود من فريقي، لم نحصل على مفاوضات حقيقية. لكن أنجزنا مباحثات ثنائية» موضحا «لكن مع الحكومة لم نتباحث للأسف إلا في موضوع واحد.. الإرهاب».

ومنذ بداية مهمة الوسيط في 2016 نظم دي ميستورا ثماني جولات من المباحثات بلا نتيجة.

وردا على سؤال بشأن المراحل المقبلة قال الوسيط انه ينوي الدعوة الى جولة جديدة بجنيف في يناير 2018 وذلك بعد أن يبحث الأمر مع مجلس الأمن الدولي الاسبوع المقبل في نيويورك. ... المزيد
     
 