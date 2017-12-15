محمد بن راشد ومحمد بن زايد: فرحتكم فرحتنا ومجدكم مجد لنا وأدام الله أيام الشعب البحريني بالأفراح

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني البحريني الـ46.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»: «كل التهنئة لأهلنا في مملكة البحرين ولأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني البحريني الـ46.. فرحتكم فرحتنا.. ومجدكم مجد لنا.. ومناسباتكم الوطنية هي مناسبة لتقارب شعبينا».

وأضاف سموه: «البحرين قلب الخليج.. وأهل البحرين هم أهل محبة ومودة من جميع شعوب الخليج .. نسأل الله أن يحفظ البحرين وأهلها.. ويديم على الخير والمحبة أفراحها وأمنها واستقرارها».

كما عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن خالص تهانيه لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ولشعب البحرين الشقيق، بيوم المملكة الوطني الـ46، وقال سموه في تغريدات على «تويتر»: «تهانينا للملك حمد ولأهلنا في البحرين بيوم المملكة الوطني 46 .. أدام الله أيامكم بالأفراح والمسرات.. نشاطركم البهجة بهذه المناسبة المجيدة معتزين بما يجمعنا مع البحرين الشقيقة قيادة وشعباً من أخوة راسخة ومحبة دائمة وتعاون مشترك» .

وأضاف سموه: «46عاما ومسيرة نهضة البحرين تواصل خطاها نحو مزيد من التقدم والرخاء برعاية ربان سفينتها الملك حمد.. وبعزيمة أهل البحرين الكرام .. وفاء وعرفانا لعطاء الأوائل الذين أرادوا للبحرين ان تبقى دوما واحة خير وتسامح وسلام.. تنبض بأصالتها العربية وهويتها الخليجية». وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 46 لبلاده.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى ملك مملكة البحرين.