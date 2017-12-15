«الزعيم» يخمد «البركان البرتقالي» بالثلاثة

عماد النمر (عجمان)

ضمن العين التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن حقق فوزا مستحقا على مضيفه عجمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد راشد بن سعيد لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، حيث رفع رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني بينما توقف رصيد عجمان عند 4 نقاط في المركز الرابع، سجل أهداف العين إبراهيم دياكيه في الدقيقة 28، ودوجلاس في الدقيقة 77، ومحسن عبد الله في الدقيقة 84، بينما سجل هدفي عجمان بكاري كونيه في الدقيقة 52، وحسين عبد الرحمن في الدقيقة 64، وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء لمهاجم عجمان بكاري كونيه بسبب الاعتداء من دون كرة على فراس الخصيبي لاعب العين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

جاءت بداية اللقاء هادئة مع أفضلية نسبية لفريق عجمان، الذي لعب بتشكيلة مكونة من عادل الحوسني ومحمد يعقوب ومحمد سبيل وراشد مال الله وسعود سعيد وعبد الله مال الله وحسين عبد الرحمن وإديلسون وبكاري كونيه ومحمد الخديم وموديبو مايجا، بينما لعب العين بتشكيلة ضمت كلا من محمد بوسندة وخالد عبد الرحمن وفراس الخصيبي وماركوس بيرج وفوزي فايز وراشد مهير ومحسن عبد الله ومحمد فايز وإبراهيم دياكيه ويوسف أحمد ودوجلاس، ووضح تأثر الفريقين بالغيابات حيث افتقد عجمان الأوزبكي عزيز بك حيدروف وحسن زهران، بينما غاب عن العين شيوتاني وبندر الأحبابي وعامر عبد الرحمن، إضافة إلى اللاعبين التسعة المتواجدين مع المنتخب الوطني.

ويحصل العين على ضربة حرة بسبب عرقلة محمد سبيل لدياكيه على خط منطقة الجزاء، يسددها دياكيه تصطدم بالحائط وتخرج ركنية، ويضغط عجمان عن طريق الأطراف، لكن الدفاع العيناوي كان بالمرصاد لكل المحاولات، ويسدد سعود سعيد عرضية أرضية زاحفة باتجاه المرمى تمر من أمام الجميع.

وفي الدقيقة 28 يمرر محمد فايز كرة عرضية من اليسار إلى إبراهيم دياكيه يدخل بها منطقة الجزاء ويمر من المدافع رشد مال الله ويسدد أرضة في الزاوية البعيدة تسكن شباك فريق عجمان مسجلا الهدف الأول للعين، ويرد عجمان بهجمة خطيرة تنتهي عند محمد الخديم يسددها قوية يخرجها الدفاع تعود إلى راشد مال الله الذي يسددها أعلى المرمى، ويشدد عجمان من هجماته، ويرسل بكاري كونيه كرة طويلة لإديلسون داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع يبعد الكرة في اللحظات الأخيرة، وتلوح فرصة أخرى عن طريق حسين عبد الرحمن، لكن الدفاع يشتت الكرة من أمام المرمى، ويسدد سعود سعيد كرة عالية يمسكها حارس العين محمد بو سندة.