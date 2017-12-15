«المحترفون» مهددون بالغياب عن خليجي 23

دبي(الاتحاد)

قالت وسائل إعلام سعودية، إن هناك غموضاً حول مصير اللاعبين الخليجيين المحترفين بالملاعب السعودية، حال تم استدعاؤهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم في بطولة خليجي 23 والتي تستضيفها الكويت، وتنطلق 22 الجاري وحتى 5 يناير المقبل.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، إن عدداً من الأندية المحلية بالمملكة، تواجه نقصاً في عدد العناصر الدولية في صفوفها خلال منافسات الجولتين الخامسة عشرة، والسادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد تأكيد اتحاد القدم استمرار مباريات الدوري دون توقف، على الرغم من تزامنها مع منافسات دورة كأس الخليج الـ 23 في الكويت.

وينتظر أن يصطدم عدد من المنتخبات الخليجية، برفض الأندية السعودية انضمام لاعبيها إلى القوائم الدولية، وعلى رأسها، منتخبا الكويت والعراق، في ظل عدم احتساب مباريات «خليجي 23» ضمن أيام «فيفا».

ومن جانبه، كشف الدولي فهد الأنصاري، لاعب فريق الاتحاد ومنتخب الكويت أنه سيجتمع مع إدارة ناديه لبحث مسألة الانضمام إلى منتخب بلاده.

فيما تتجه إدارة نادي الاتفاق، إلى رفض انضمام العراقي أحمد إبراهيم، والكويتي فهد الهاجري، مدافعي الفريق إلى منتخبيهما في كأس الخليج المقبلة.

واشترط خالد الناصر، المتحدث الرسمي في نادي الاتفاق، تأجيل مباريات الدوري السعودي للسماح للهاجري وإبراهيم بالانضمام إلى منتخبي الكويت والعراق.

يذكر أن الدوري السعودي يضم عدداً من اللاعبين الدوليين في الملاعب الخليجية، من أبرزهم العماني علي الحبسي حارس الهلال، والعراقي سعد عبد الأمير لاعب الشباب.

بينما يختلف الأمر محلياً في دورينا، الذي يتوقف خلال مباريات البطولة، بما يسمح بمشاركة جميع اللاعبين في صفوف الأبيض.