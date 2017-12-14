إسرائيل تصادق على اتفاق مع أوروبا يستثني المستوطنات

رام الله (وام)

صادقت الحكومة الإسرائيلية امس على الاتفاقية الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والتي توفر 84.6 مليون يورو لتمويل المشروعات العابرة للحدود في البحر المتوسط، بحيث تكون المستوطنات مستثناة من المشروع.

وقالت الإذاعة العبرية إن أهداف البرنامج هي التنمية الاجتماعية - الاقتصادية وتعزيز الاستدامة البيئية وتعزيز ظروف تنقل الناس، والسلع ورأس المال وتشجيع الحوار الثقافي والحكومة المحلية، ووفقا للسياسة الدائمة للاتحاد الأوروبي يتضمن المشروع شرطا إقليميا يشير إلى أنه لا يسمح تمويل أي مشروع يقام في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس.وكانت مبادرة التمويل الأوروبي قد تضمنت في السابق شرطا إقليميا باستثناء المستوطنات ما دفع وزير الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف إلى إلغاء المشاركة الإسرائيلية في المشروع.