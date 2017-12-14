فقدان السمع يسبب الخرف

نيويورك (رويترز)

أفادت دراسة بأن كبار السن الذين يعانون فقدان السمع ربما أكثر عرضة للإصابة بتدهور الوظائف العقلية والإدراكية، مقارنة بنظرائهم الذين لا يعانون مثل هذه المشكلة.

وفحص الباحثون بيانات من 36 دراسة سابقة بلغ عدد المشاركين فيها 20264 شخصاً، خضعوا لتقييم عمليات الإدراك ولاختبارات السمع، حيث توصلت الدراسة إلى أن من يعانون فقدان السمع المرتبط بتقدم العمر أكثر عرضة بمقدار المثلين لضعف الإدراك، وأكثر عرضة بمقدار 2.4 مرة للإصابة بالخرف.

وقال ديفيد لاوري كبير الباحثين في الدراسة والباحث في كلية الطب في دبلن: «تقدم النتائج دليلاً إضافياً على أن فقدان السمع قد يكون عاملاً يهدد بتراجع وضعف الإدراك، ويزيد مخاطر الإصابة بالخرف».

وتفيد إحصاءات معاهد الصحة الوطنية الأميركية أن واحداً تقريباً من كل ثلاثة بالغين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 يعانون فقدان السمع، وأن نصف من تزيد أعمارهم عن 75 تقريباً يواجهون صعوبة في السمع.