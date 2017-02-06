إسرائيل: البناء الاستيطاني سيتواصل في «الضفة»

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أكدت تسيبي حوتوبيل، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، إن «حكومة إسرائيل ستواصل البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. ونقلت الإذاعة العبرية العامة، عن حوتوبيل قولها إن «البيت الأبيض يعلم أن المستوطنات ليست عقبة في طريق السلام».

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يواصل تصعيد «حملته الاستيطانية الشرسة ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه».

وقالت «الخارجية»، في بيان إن ذلك يأتي «تجسيداً لأيديولوجيته الظلامية العنصرية، وإرضاء لجمهوره من المتطرفين والمستوطنين، في مسعى منه إلى تحويل حل الدولتين إلى حل مستحيل، وفقاً لسياسة الأمر الواقع التي تخلق بالاستيطان معطيات استعمارية جديدة قائمة على قوة الاحتلال، تغلق الباب نهائياً أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ليس هذا فحسب، بل تحاول الحكومة الإسرائيلية تسويق وبيع أوهام سياسية للعالم وللإدارة الأميركية الجديدة، تقوم على إفراغ مفهوم السلام ومبدأ حل الدولتين من مضمونهما الحقيقي، كما أقرتهما مرجعيات السلام وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وشددت الوزارة على أن البناء الاستيطاني واستمراره وتكثيفه وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة هو الذي يقوض حل الدولتين، ويحوله إلى مجرد شعار غير قابل للتطبيق، وهو الذي يفشل جميع أشكال المفاوضات بين الطرفين، مؤكدة أن جوهر حل الدولتين هو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل، ولا معنى لأي حديث عن حل الدولتين دون الاعتراف الرسمي والعلني بهذا الجوهر.