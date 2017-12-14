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تحقيق

الجزائر.. حفاظ على الاستقـرار في منطقة تجتاحها الاضطرابات
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تاريخ النشر: الجمعة 15 ديسمبر 2017

الجزائر (رويترز)

لا تزال ذكريات الحرب الأهلية، التي تفجرت في التسعينيات بعد أن ألغت الدولة نتائج الانتخابات، تؤرق الجزائر المستعمرة الفرنسية السابقة التي تحررت في حرب دامية وضعت أوزارها عام 1962.

وراح ضحية الحرب الأهلية 200 ألف شخص، وهو ما جعل كثيراً من الجزائريين يتخوفون فيما بعد من الاضطرابات، التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا في اضطرابات ما يسمى بـ«الربيع العربي» عام 2011.

ويدرك الجزائريون في الوقت الراهن أن كل الجهود الممكنة تبذل لضمان ألا يتغير شيء يذكر عندما يحين أوان تغيير قيادتهم. فقد أصيب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي حكم الجزائر قرابة عقدين من الزمان، بجلطة في عام 2013، غير أنه ربما يقرر ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة في الانتخابات المقبلة المقرر أن تجري في مايو 2019.

وربما يمثل ذلك بشرى سارة لنخبة بدأت تتقلص من قيادات جبهة التحرير الوطني، التي يغلب عليها كبار السن ورجال الأعمال وعسكريين معها، ويشاركون منذ مدة طويلة في إدارة الحياة السياسية في البلاد.

غير أن بعض الشباب الجزائري يشعرون بالإحباط، ولا ينشغل هؤلاء كثيراً بمن يتولى دفة الأمور في البلاد، بل يقلقون على الوظائف في وقت تسجل فيه البطالة مستوى مرتفعاً، وتنخفض فيه أسعار النفط وتشهد البلاد تقشفاً اقتصادياً. ... المزيد
     
 