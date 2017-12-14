كوريا الشمالية: أي حصار بحري يعتبر «إعلان حرب»

سيئول (وكالات)

قالت كوريا الشمالية، أمس: «إنها ستعتبر أي حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة «إعلان حرب»، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات صارمة للدفاع عن النفس. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله: «إن الحصار البحري سيكون انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وكرامتها».

وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتخذ «خطوة شديدة الخطورة نحو اندلاع حرب نووية»، من خلال السعي لفرض مثل ذلك الحصار، ولم يتضح على الفور الاقتراح الأميركي الذي تشير إليه الوكالة، وقالت الوكالة: «إذا حاولت الولايات المتحدة وأتباعها فرض حصار بحري على بلادنا، سنعتبر ذلك إعلان حرب، وسنرد بقوة للدفاع عن النفس، بإجراءات مضادة، كما حذرنا مراراً».

إلى ذلك، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، أمس، من خطر الدخول «في حرب بلا تفكير» على كوريا الشمالية، داعياً إلى إفساح المجال للمساعي الدبلوماسية للاضطلاع بدورها، وقال جوتيريش خلال زيارة إلى طوكيو: «إن أسوأ الأمور الممكنة هو أن ندخل في حرب بلا تفكير قد تنجم عنها ظروف مأساوية».

ودعا جوتيريش إلى احترام هذه العقوبات «من قبل كوريا الشمالية في المقام الأول، على أن تطبقها بالكامل جميع البلدان الأخرى التي يعتبر دورها أساسياً»، من أجل التوصل إلى «نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية».