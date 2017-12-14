طارق الزمر.. الإرهابي «المدلل» في قطر

أحمد مراد (القاهرة)

يعد الإرهابي طارق الزمر، مصري الجنسية، أحد أبرز الإرهابيين الذين هربوا من مصر إلى قطر في أعقاب ثورة 30 يونيو، والتي أطاحت حكم تنظيم الإخوان الإرهابي. في سنوات شبابه الأولى، وخلال دراسته الجامعية، تأثر طارق الزمر بأفكار الجماعات والحركات الإسلامية المتشددة، وهو الأمر الذي جعله ينضم في البداية برفقة ابن عمه عبود الزمر إلى تنظيم الجهاد الإرهابي، وقد شاركا في عملية اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات في عام 1981، وصدر ضدهما حكماً بالسجن المؤبد.

أثناء وجودهما في السجن، وبالتحديد سنة 1991، ترك طارق وعبود الزمر تنظيم الجهاد الإرهابي، وانضما إلى صفوف الجماعة الإسلامية.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة العقوبة في عام 2001، إلا أن الحكومة المصرية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم تفرج عنهما بسبب رفضهما لمبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة الإسلامية عام 1997، وبقيا في السجن لمدة 10 سنوات أخرى، حتى تم الإفراح عنهما في 12 مارس عام 2011، بعد إطاحة نظام الرئيس مبارك في أعقاب أحداث 25 يناير، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى قيادة البلاد بعد رحيل مبارك عن السلطة. وبعد الخروج من السجن، حرص طارق الزمر على مواصلة دوره السياسي من خلال وجوده كعضو فاعل في الجماعة الإسلامية، وقد تدرج في مواقعها حتى أصبح عضواً بمجلس شورى الجماعة، وعضواً في لجنتها السياسية، ورئيساً للجنة الإعلام بها. كما تم اختياره رئيساً لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية.

ساند طارق الزمر تنظيم الإخوان الإرهابي بقوة، وكان من أبرز المدافعين عن الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي بعد إطاحته في أعقاب ثورة 30 يونيو، كما كان من أبرز المحرضين على أعمال العنف والإرهاب.