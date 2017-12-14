صحيفة أميركية: قطر توفر رحلات مجانية لقيادات يهود أميركا لمقابلة تميم ونظامه

دينا محمود (الاتحاد)

في ظل جدلٍ واسع النطاق يسود الأوساط اليهودية في الولايات المتحدة، وخاصة بين قادة جماعات الضغط الموالية لإسرائيل الموجودة هناك، على خلفية الجهود التي يبذلها النظام القطري للتقرب من هذه الجماعات بهدف الحصول على دعمها لانتشاله من مأزق العزلة الحالية، كشفت صحيفة «نيوجيرسي جويش نيوز» المعنية بشؤون اليهود الأميركيين النقاب عن تفاصيل «مذهلة» بشأن خفايا الاتصالات الجارية في هذا الصدد. ففي مقالٍ افتتاحي حمل عنوان «ممارسة التملق مع قطر»، أماطت الصحيفة اللثام عن أن حكام الدوحة يتكفلون بتكاليف الرحلات التي يقوم بها إلى قطر قادة في اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وذلك في إطار حملة مدفوعة الأجر تنظمها - على ما يبدو - شركة «ستونينجتون ستراتيجيز»، التي يملكها خبير وضع الاستراتيجيات في الحزب الجمهوري الأميركي نيكولاس ميوزِن، وهو أيضاً طبيبٌ ومحامٍ وناشطٌ في الشؤون المتعلقة باليهود في أميركا. ونقلت الافتتاحية، عن صحيفة «أو دواير بي آر» الأميركية المعنية بأنباء الشركات العاملة في مجال الدعاية والعلاقات العامة وتشكيل جماعات الضغط، قولها إن النظام القطري أبرم تعاقداً مع هذه الشركة في وقت سابق من العام الجاري، مقابل الأنشطة التي تقوم بها لـ «تقوية» العلاقات بينه وبين الولايات المتحدة، ومد الجسور مع الأوساط اليهودية هناك. وأشارت «نيوجيرسي جويش نيوز» إلى ما قالته تلك الصحيفة سابقاً من أن الدوحة تدفع 50 ألف دولار شهرياً لهذه الشركة مقابل الحصول على خدماتها. وقالت افتتاحية الصحيفة الأميركية - المعنية بأنباء يهود الولايات المتحدة - إن مهمة ميوزِن، الذي وصفته بأنه «يهودي نابه.. سبق أن عمل مستشاراً بارزاً لتيد كروز عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري»، تشمل تعريف قادة يهود في نيويورك على رجال أعمال قطريين و«أن يعرض على بعض هؤلاء القادة القيام برحلات مجانية إلى قطر للالتقاء بالأمير تميم بن حمد.. وغيره من كبار المسؤولين» في هذا البلد.

وللمرة الأولى منذ بدء هذه الزيارات المشبوهة قبل أسابيع قليلة، كُشف النقاب عن بعض ما يدور فيها من نقاشاتٍ بين المسؤولين القطريين وقادة المنظمات اليهودية الأميركية الداعمة لإسرائيل، إذ أشارت افتتاحية «نيوجيرسي جويش نيوز» إلى أن بعض من زاروا الدوحة مؤخراً من هذه الشخصيات قالوا إن القادة القطريين «يشعرون بالخوف من السعوديين، ومهتمون بإقناع واشنطن بأنهم حليفٌ يمكن إبداء الثقة به»، في محاولة مكشوفة لاستجداء الدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سبق وأن وصف قطر بأنها «تمول الإرهاب منذ أمدٍ طويل».

علاوة على ذلك، ذكرت الصحيفة أن بعض قادة اليهود الأميركيين الذين زاروا قطر مؤخراً بناءً على دعوة من نظامها الحاكم، قالوا إنهم «يؤمنون بالتفاعل (مع القطريين) ورحبوا بوجود فرصة للاستماع إلى قادة قطر.. (ولكنهم) أعربوا أيضاً عن استيائهم إزاء دعم قطر لجماعات إرهابية مثل حماس».

ونقلت افتتاحية الصحيفة عن أحد هؤلاء الزائرين قوله إن «القطريين قالوا إنهم لم يعودوا يدعمون الإرهاب»، وهو ما يشكل إقراراً صريحاً من قبل مسؤولي النظام الحاكم في الدوحة، بالدعم الذي يدأبون على تقديمه للعديد من التنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.