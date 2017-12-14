لاجازيتا: عفواً لوكا.. خصيف رجل المباراة

أبوظبي (الاتحاد)

اهتمت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية واسعة الانتشار بموقعة الجزيرة والريال في مونديال الأندية، والتي شهدت تألقاً لافتاً لنجوم الفريق الجزراوي، وخاصة علي خصيف حامي عرين الفريق، وكعادتها تمنح الصحيفة كل لاعب تقييماً بالدرجات لقياس أداء اللاعبين، وهو يحظى باحترام عالمي لافت، وثقة من قراء الصحيفة حول العالم. لاجازيتا منحت خصيف 8 درجات من 10، وهي الدرجة الأعلى بين جميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة، مما يعني «نظرياً» على الأقل أن حامي عرين الجزيرة والأبيض الإماراتي، يستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة، والتي ذهبت للكرواتي لوكا مودريتش، كما أشارت الصحيفة إلى أن خصيف نجح في التصدي للمد الهجومي للريال في الشوط الأول، وفي المقابل تمكن رونالدو وبيل من التسجيل والعبور بالفريق المدريدي من «الفخ المخيف» الذي كاد يطيح بالملكي من مونديال الأندية.