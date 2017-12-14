بيريز: الجزيرة كان نداً عنيداً



تاريخ النشر: الجمعة 15 ديسمبر 2017 أبو ظبي (الاتحاد) علت الابتسامة وجه فلورنتينو بيريز، رئيس نادي الريال في المنصة الرئيسة، عقب انتهاء المباراة، وبدأ يتلقى التهاني من الموجودين معه في المنصة، ثم دخل في حوار مع معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس اللجنة المنظمة العليا المحلية للبطولة، حيث أعرب بيريز عن سعادته بالفوز والتأهل للنهائي، وأشاد بأداء الجزيرة، مؤكداً أنه فريق قوي، وقدم مستوى رائعاً، وأنه كان منافساً عنيداً، معتبراً المباراة إحدى المواجهات الصعبة التي خاضها الريال. وقال بيريز: كل شيء رائع في أبوظبي، المباراة كانت قوية، التنافس كان كبيراً، وبكل صراحة الجزيرة يملك حارساً عملاقاً، «يقصد علي خصيف» ولاعبين في المقدمة سببا لنا إزعاجاً كبيراً، هما اللاعب رقم 7 ورقم 31 «قاصداً مبخوت ورومارينهو»، مشيرا إلى أن النهائي أمام جريميو لن يكون سهلًا، وأن بطولة كأس العالم للأندية ليست نزهة، لأنها تضم أقوى أندية العالم. وأضاف: علاقتنا قوية جداً بأبوظبي، ولدي أصدقاء كثيرون هنا، واتصالاتنا لا تنقطع، أنا أعتز بشراكتنا مع العديد من المؤسسات في العاصمة الإماراتية، وأعتز أكثر بالشخصيات المرموقة التي أعرفها، وأتوقع أن تكون هناك مشاريع مشتركة أكبر في المستقبل بيننا.