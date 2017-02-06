سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

قتل 15 من مليشيات «الحشد الشعبي» و6 جنود عراقيين و21 مدنياً بهجمات لتنظيم «داعش» بمحافظة نينوى شمال العراق، كما قتل أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني بتفجير في منطقة تلعفر شمال الموصل، في حين تواجه القوات العراقية هجمات متكررة من قبل قناصة التنظيم وطائرات مسيرة بمدينة الموصل. ووصل قائد قوات المنطقة الوسطى الجنرال ستيفن تاونسند إلى العاصمة العراقية بغداد، والتقى وزير الدفاع الجديد ومسؤولين عراقيين.

وذكرت مصادر أمنية أن تنظيم «داعش» هاجم مواقع لمليشيات «الحشد الشعبي» قرب بلدة تل عبطة جنوب قضاء تلعفر، مما أسفر عن مقتل 15 عنصراً من «الحشد»، فيما قتل 6 جنود عراقيين في منطقة القبة شمال غرب الموصل.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن 12 مدنياً عراقياً قتلوا في قصف استهدف منزل عائلتين شرق مدينة الموصل.

وقال النقيب أحمد العبيدي من قيادة العمليات المشتركة، إن 12 مدنياً لقو حتفهم في قصف صاروخي لـ»داعش» استهدف منطقة سومر ظهر أمس شرق الموصل، بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال.