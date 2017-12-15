ريبيري «عميد» الأجانب في ألمانيا

مراد المصري (أبوظبي)

أصبح الفرنسي فرانك «بلال» ريبيري أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة في مباريات في مختلف البطولات مع بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بعدما انفرد بالرقم القياسي البالغ 366 مباراة، متجاوزاً البوسني حسن صالحميدتش الذي يمتلك 365 مباراة.

وتضم قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع البايرن على مدار تاريخه نخبة من اللاعبين، منهم البيروفي كلاوديو بيزارو برصيد 327 مباراة، والغاني صامويل كافور، والفرنسي ويلي سانيول برصيد 277 مباراة، لكن ريبيري يعتبر علاقة خاصة بالفريق الألماني الذي انضم إليه عام 2007، ورفض الرحيل عن صفوفه رغم العروض المغرية التي وصلته.

وللمفارقة، فإن ريبيري أصبح ألمانياً أكثر منه فرنسياً، حيث خاض في مسيرته 226 مباراة في الملاعب الفرنسية، لكنه لعب عدداً أكبر من المباريات في ألمانيا بوصوله إلى 336 مباراة حالياً، وهو رقم قابل للزيادة، علماً أنه اعتزل اللعب على الصعيد الدولي مع فرنسا ليستقر بالكامل في ألمانيا، حيث وجد هناك منزلاً ومستقراً له.

ونجح ريبيري خلال 366 مباراة لعبها في صفوف البايرن، في تسجيل 112 هدفاً، وقاد الفريق لحصد لقب الدوري 7 مرات، وكأس ألمانيا 5 مرات، وكأس السوبر الألماني 4 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة في موسم 2012-2013، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، علماً أنه نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني مرة واحدة، وحقق صدارة قائمة مقدمي التمريرات المساعدة مرتين.

ودخل ريبيري في فترات صعود وهبوط وتأثر بإصابة تعرض لها سابقاً، لكن مع عودة المدرب الألماني يوب هاينكس، فإن الحياة عادت مرة أخرى لريبيري، خصوصاً أنه عرف أفضل فترات تألقه تحت قيادته وكان قريباً معه من حصد جائزة أفضل لاعب في العالم.