كأس الإمارات يعيد الحياة لملاعب اليد

رضا سليم (دبي)

تعود الحياة مجدداً إلى ملاعب كرة اليد، مع انطلاقة كأس الإمارات للرجال بعد توقف دام 37 يوماً، منذ توقف دوري الرجال مع نهاية الجولة السابعة 7 نوفمبر الماضي، وتقام بطولة الكأس من دون اللاعبين الدوليين المتواجدين حالياً مع المنتخب استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم للرجال، التي تقام في كوريا الجنوبية من 18 إلى 28 يناير المقبل.

وتشهد الجولة الأولى من البطولة 3 مباريات على يومين، حيث يلتقي في الخامسة مساء الجزيرة مع النصر بصالة فخر أبوظبي، ويستضيف شباب الأهلي- دبي العين بصالة مكتوم بن محمد، وتستكمل الجولة غداً بلقاء الوصل مع الشارقة بصالة الإمبراطور، وتتعامل جميع الأندية مع البطولة على أنها بداية جديدة بعد التوقف الطويل، خاصة أن هناك عدداً من الفرق توقفت عن التدريبات لفترة قبل العودة مجدداً، وتكشف البطولة مستوى الفرق التي استعدت جيداً خلال التوقف وسيكون الفريق الاستثنائي هو الشارقة بعد مشاركته القوية في البطولة الآسيوية للأندية بالهند مؤخراً.

من ناحية أخرى، تأجل معسكر منتخبنا الذي كان من المقرر أن يبدأ غداً في تونس إلا أن إدارة الاتحاد أجلت السفر إلى 21 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى 2 يناير المقبل، ويتخلل المعسكر خوض 4 مباريات تجريبية على أن تتوجه بعثة المنتخب إلى السعودية 5 يناير المقبل لخوض 3 مباريات مع المنتخب السعودي وتعود 11 يناير على أن تتوجه إلى مدينة سون الكورية 15 يناير لبدء المنافسات في البطولة الآسيوية 18 يناير.

وأكد محمد الحمادي مدير المنتخبات أن التدريبات مستمرة بصالات الأندية المختلفة، ويدخل المنتخب معسكراً مغلقاً بأحد الفنادق بداية من الغد ويستمر حتى موعد السفر للمعسكر الخارجي، على أن يكون التدريب على فترتين يومياً وسيكون هناك جدول بالتدريبات بعدما اختتم المنتخب تدريباته بالشارقة أمس.

وأضاف أن أزمة التفرغ الرياضي أربكت حسابات الجهاز الفني والاتحاد في الترتيبات لمعسكر تونس وكانت سبباً في التأجيل، والمحاولات وتكللت بالنجاح بنسبة كبيرة لمعظم اللاعبين وحالياً المنتخب يضم 16 لاعباً باستثناء لاعبي الشارقة الذين يواجهون ظروفاً صعبة في الحصول على تفرغ والسفر مع المنتخب ونحاول ضم مجموعة منهم للمنتخب في تونس في ظل تعرض عدد منهم للإصابة منهم محمد التميمي وأحمد عبدالله وانضمام لاعبين آخرين للخدمة الوطنية، ولا بد أن يكون قوام المنتخب على الأقل 20 لاعباً. وأشار إلى أن هناك تواصلاً مع الأندية للترتيب على جدول تدريبات المنتخب في الفترتين الصباحية والمسائية، مشيداً بتعاون الأندية مع إدارة الاتحاد في أبواب الصالات لتدريب المنتخب.