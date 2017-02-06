عواصم (وكالات)

شنت قوات النظام والمليشيات هجوماً، أمس، على مواقع المعارضة السورية المسلحة في غوطة دمشق الشرقية، كما قصفت طائرات النظام مواقع في محافظات حماة ودير الزور وحمص، بينما تتواصل المعارك في محيط مدينة الباب في ريف حلب الشرقي بين المعارضة المسلحة وتنظيم «داعش». فيما أعلن الجيش التركي، أن قواته قتلت 33 من عناصر «داعش» في شمال سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن قوات نظام بشار الأسد والمليشيات الأجنبية الداعمة لها شنت هجوماً واسعاً على مواقع المعارضة في حوش الضواهرة وحوش نصري بمنطقة المرج، وكذلك في بلدات حزرما وحرستا والنشابية وجسرين وكفر بطنا والمحمدية، بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف استهدف مواقع المعارضة والأحياء السكنية والطرق الرئيسة، ما أدى إلى سقوط قتيلين و3 جرحى.

وقال إن مروحيات النظام ألقت براميل متفجرة على بلدتي بيت جن ومغر المير (جنوب دمشق)، وإن «حزب الله» اللبناني أطلق النار على منازل المدنيين في بلدة الزبداني.

ويشهد مخيم اليرموك في العاصمة معارك بين المعارضة المسلحة وتنظيم «داعش»، كما تعرض حي جوبر شرق دمشق لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات النظام.