مارادونا: الجزيرة يصنع التاريخ بالأداء البطولي

علي معالي (أبوظبي)

وجه الأرجنتيني دييجو مارادونا مدرب الفجيرة، التحية والشكر إلى الجزيرة على ما قدمه أمام ريال مدريد، في نصف نهائي كأس العالم، مشيداً بالروح العالية، والصمود في المباراة، رغم أن زين الدين زيدان مدرب الريال احترم المباراة والمنافس تماماً، بدليل أنه لعب بالتشكيلة الأساسية، والقوة الضاربة، إلا أن المفاجأة تجسدت فيما قدمه «فخر أبوظبي»، بأداء واقعي من خلال خطة تين كات وطريقة لعبه لإدراكه أن اللقاء صعب للغاية.

وأكد الأسطورة من خلال تحليله الخاص لصحيفة «الاتحاد» أن الجزيرة بما قدمه صنع تاريخاً جديداً له، وأن علي مبخوت رغم أدائه الرائع في الهجوم، فقد أضاع إنجازاً عالمياً له ولفريقه، عندما رفض أن يسجل هدفاً، ومرر الكرة إلى زميله بوصوفة، لتحتسب تسللاً، ولو سجل مبخوت، لرأينا شيئاً آخر في المباراة، وحتى الفرص السهلة التي أضاعها من هجمات مرتدة في الشوط الأول كانت كفيلة بجعل الجزيرة في قمة الروح المعنوية.

ونوه مارادونا إلى أن السر، فيما وصلت إليه المباراة إلى كل هذا التعقيد بالنسبة للريال، هو الحارس البارع والمتألق علي خصيف، وجعل اللقاء يتصل إلى مرحلة الإثارة الكبيرة، ومنح الثقة لفريقه، بما قدمه من أداء بين القائمين والعارضة، وبالتالي اكتسب زملاؤه الثقة، وأصبحوا يفكرون في كيفية اختراق الخطوط الإسبانية، والمثير للدهشة أيضاً أن خصيف نفسه كان يصنع الهجمات السريعة، من خلال رؤيته لموقع مبخوت في الملعب، وكاد من إحدى الهجمات الخاطفة أن يسجل مبخوت من كرة هيأها له خصيف!

وقال مارادونا: كان باستطاعة الريال إنهاء الشوط الأول متقدماً بـ5 أهداف على الأقل، إلا أن خصيف له رأي آخر، حيث جعل فريقه يتقدم بهدف، وقام بدور الحفاظ على نظافة شباكه من الهجمات المدريدية التي يمكن وصفها خلال أول 20 دقيقة بـ«الكاسحة»، وهذا أمر طبيعي لفريق يملك ترسانة من اللاعبين، هم الأفضل على مستوى العالم، وظهرت «هفوات» واضحة في دفاع الجزيرة في البداية بسبب الرهبة، ومع مرور الوقت بدأ الخط الخلفي يتماسك، وإن ظل خصيف الأفضل في أرض الملعب خلال أول 45 دقيقة.