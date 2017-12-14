شمسه سيف (أبوظبي)

قدم «فخر أبوظبي» مباراة تاريخية في نصف نهائي مونديال الأندية، أمام ريال مدريد أحد أكبر الفرق العالمية، ونجح في نيل إعجاب الملايين من عشاق كرة القدم، نتيجة الأداء المشرف، والمتميز الذي ظهر به، ورغم الخسارة بهدفين لهدف، إلا أن الجزيرة أثبت بجدارة واستحقاق لقب «العالمي»، لما حققه من نتائج مشرفة في البطولة.

وكانت الإشادة كبيرة من عشاق «الساحرة المستديرة» في الإمارات، وتفاعل عدد كبير في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مع تألق «الفخر» والنتائج الإيجابية في كأس العالم، ونشر الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان تغريدة مشيداً بـ «فخر أبوظبي» وقال: بيض الله ويوهكم، وكلمة الشكر لا توفيكم حقكم يا نجوم الجزيرة.

فيما نشر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس نادي عجمان تغريدة من خلال حسابه الرسمي، بعد لقاء الجزيرة وريال مدريد، وكتب فيها: شكراً لـ@AlJazira_uae، على هذا الأداء البطولي، مثلتم الكرة الإماراتية خير تمثيل يا «فخر أبوظبي».

وكتب الشيخ هيثم بن صقر القاسمي في حسابه الخاص: «فخورون بكم يا فخر الوطن، راهنوا على خروجك من أولى المباريات، فكنت الحصان الأسود، والبطل غير المتوج للبطولة، هنيئاً للجميع هذا الأداء البطولي، حقاً مباراة العمر ليس للجزيرة فقط، وإنما للرياضة الإماراتية والعربية».